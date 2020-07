Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell plaide non coupable pour trafic de mineures

publié le 14/07/2020 à 22:18

L'affaire Epstein, du nom du financier américain inculpé de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution, a connu un nouveau chapitre ce mardi 14 juillet. En effet, son ancienne amante et collaboratrice Ghislaine Maxwell comparaissait pour une audience devant le tribunal fédéral de Manhattan. Elle a décidé de plaider non coupable pour trafic de mineures et d'incitation à la prostitution.

Mort en prison en août 2019, Jeffrey Epstein voit son ex-collaboratrice, personnalité de la jet-set, être accusée par les enquêteurs d'avoir recruté des jeunes filles pour le compte de son patron. Certaines de ces filles auraient été mineures.

Fille de Robert Maxwell, ancien magnat britannique des médias, Ghislaine Maxwell a demandé une remise en liberté sous caution. Elle a proposé pour ce faire des garanties à hauteur de 5 millions de dollars.

Elle risque la prison à vie

Mais Ghislaine Maxwell n'a pas eu gain de cause. La procureure fédérale de Manhattan, Audrey Strauss, s'est opposée à cette requête, affirmant que l'accusée présentait un risque de fuite "extrême". Fortunée, disposant de plusieurs passeports, elle dispose aussi, selon l'accusation, d'un réseau de connaissances à l'étranger qui lui permettrait de quitter facilement les États-Unis.

Ghislaine Maxwell a été interpellée dans le New Hamsphire le 2 juillet après plusieurs mois de cavale. Elle a été depuis été inculpée de trafic de mineures, d'incitation à la prostitution, sur une période allant de 1994 à 1997, ainsi que d'avoir menti sous serment.

Elle aurait recruté pour Jeffrey Epstein plusieurs adolescentes dans plusieurs villes du monde pour qu'elles aient des relations sexuelles avec le financier. Interpellé en juillet 2019, ce dernier s'est pendu dans sa cellule début août. Plusieurs victimes possibles du financier ont affirmé avoir été contraintes d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs autres hommes, principalement des célébrités ou des personnes influentes.

Le prince Andrew, que Ghislaine Maxwell a mis en relation avec Jeffrey Epstein, a notamment été accusé par l'une d'entre elles. Le duc d'York a toujours démenti ces allégations, mais n'a pas collaboré, jusqu'ici, avec les autorités américaines.

Si elle était reconnue coupable de l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre elle, cette femme de 58 ans risquerait la prison à vie.