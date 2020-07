La France connaît-elle une période de sécheresse ?

publié le 17/07/2020 à 08:43

On parle de paillasson, de corvée d’eau… En Bretagne, il y a des secteurs où on coupe l’eau plusieurs heures par jour. Il y a des restrictions un peu partout dans le pays. Les moissons sont compliquées, il y a des arbres qui meurent. La sécheresse est un véritable problème, surtout pour les agriculteurs.

On est sur une sécheresse de surface. Difficile à croire, mais on a quand même reconstitué nos nappes phréatiques quasiment partout l’hiver dernier, et heureusement. Cela peut paraître paradoxale mais on est même en excédent, près de l’Atlantique, dans la vallée de la Garonne, dans le Sud, en Corse ou encore le bassin parisien et la vallée de la Seine.

En revanche, dans l’Est, on n’a pas eu cette reconstitution des nappes phréatiques, donc on a un déficit autour de la vallée de la Saône, en Alsace, en Lorraine. Et tout ça a été aggravé par une sécheresse de surface, qui elle donne de mauvais résultats pour l’agriculture et cette végétation de surface.

Il faudrait qu’on retrouve un rééquilibrage entre les pluies qui ont été fortes durant l’hiver dernier et une partie du printemps, et les précipitations d’été. Les orages n’apportent pas de pluie bénéfique mais quelques perturbations.

La création de bassins pourrait être une solution

La hausse de la température provoque ces sécheresses. En tout cas, lorsqu’il y a sécheresse, elles sont aggravées par les températures élevées. Mais d’année en année, est-ce que cela va avoir pour conséquence des précipitations moins fréquentes l’été ? Cela reste à vérifier.

La sécheresse augmente inévitablement les risques d’incendies qu’il faut apprendre à gérer. Cela pose le problème des bassins. On fabrique très peu de nouveaux bassins. Mais on pourrait prévoir dans les prochaines années des réserves d’eau mieux réparties sur le territoire pour pouvoir anticiper ces périodes de sécheresse.