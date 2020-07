VIDÉO - Mexique : un ours de 2 mètres renifle une randonneuse

Curious Black Bear surprises 3 women Hikers in Mexico | Sorprende oso a mujeres en Chipinque

publié le 20/07/2020 à 21:17

Cette randonneuse n’est pas près d’oublier sa virée au parc biologique de Chipinque. Alors quelle se promenait sur le sentier de ce parc situé à San Pedro Garza García au Mexique, cette jeune fille et ses deux amies sont tombées nez à nez avec un ours noir.

L’animal, de près de 2 mètres de haut, s’est approché du groupe d’amies pour renifler l’une des randonneuses de la tête aux pieds, lui assénant même un petit coup de patte amical. La jeune fille, pas plus effrayée que ça, en a profité pour dégainer son portable et prendre un selfie avec l’imposant animal, sans geste brusque néanmoins.

Une vidéo de la scène a été postée sur YouTube et relayée par le site L’Indépendant. On peut y voir l’ours s’approcher de la randonneuse puis l’examiner et la renifler en détails pendant plusieurs secondes. L’ursidé a ensuite continué son chemin comme si de rien n’était.