Rixe mortelle : le rappeur MHD présenté à un juge d'instruction

publié le 17/01/2019 à 19:31

La figure du rap, MHD, a été présenté à un juge ce jeudi 17 janvier. Il avait été interpellé et placé en garde à vue le mardi 15 janvier, au 2e district de police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur une rixe mortelle.



Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, un jeune homme de 23 ans n'avait pas survécu à la fureur d'une bande rencontrée dans le Xe arrondissement de Paris. Blessé à l'arme blanche, il a également reçu plusieurs coups de pied, coups de poing et coups de crosse d'arme de poing. La victime était décédée quelques minutes après avoir été prise en charge par les secours. Une quinzaine de personnes étaient impliquées dans cette rixe, selon des sources policières.

Si la présence de l'artiste de 24 ans sur les lieux du drame ne semble faire guère de doutes pour les enquêteurs, son rôle dans la mort de la victime reste à définir.

Le jeune prodige du rap, et plus particulièrement de l'afro-trap a dû annuler des concerts et notamment celui prévu à Amsterdam le mercredi 16 janvier. "Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret d’annoncer que le concert de MHD, prévu à l’Afas Live à Amsterdam le 16 janvier, ne pourra avoir lieu", ont expliqué les proches de l’artiste dans un communiqué.