Viol au 36 : quelles conditions de détention pour les deux policiers ?

publié le 02/02/2019 à 15:43

En prison, certains sont plus exposés que d’autres. Et c'est le cas d'un policier condamné pour viol : un profil qui réunit tous les risques d’être plus facilement pris pour cible par les autres détenus.



Jeudi 31 janvier, deux anciens fonctionnaires du 36 quai des Orfèvres ont été condamnés à 7 ans de prison pour le viol d’une touriste canadienne en 2014. À l'issue du verdict, ils ont été emmenés à la prison de la Santé à Paris, mais avec des conditions de détention bien particulières.

Par exemple, les ex-policiers ne sont pas incarcérés à côté de criminels qu’ils auraient pu arrêter dans le passé, comme l’avait évoqué un de leurs avocats pendant le procès. Ce dernier tentait alors de mettre en garde les jurés contre des décisions qui auraient mis en danger les deux accusés Nicolas Redouane et Antoine Quirin.

Des détenus "vulnérables"

Les deux policiers sont emprisonnés dans un quartier pour détenus considérés comme "vulnérables". Cela ne signifie pas qu’ils sont à l’isolement, ces prisonniers sont emmenés ensemble dans une cour de promenade concentrée dans un même secteur et jamais ils ne sont censés être en contact avec ceux des quartiers communs.



Les conseils des deux ex-agents de la BRI n’ont pas été informés d’une quelconque protection spécifique pour leurs clients, mais ils ont d’ores et déjà demandé leur remise en liberté.