publié le 20/02/2019

L'ancien responsable de la sécurité de la République en Marche a été placé en détention provisoire, pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, à la prison de la Santé à Paris, ce mardi 19 février. Vincent Crase a lui aussi placé en détention mais dans les Yvelines.



Son avocate, Jacqueline Lafont, s'est exprimée après avoir déposé en urgence une demande de remise en liberté : "Je suis en colère parce qu'Alexandre Benalla n'a rien à faire en prison. Il n'a jamais été condamné, il a un bébé de six mois, il a fait deux gardes à vue, il est venu plusieurs fois chez les juges, il a toujours déféré"

Elle a ensuite estimé que la justice s'est montrée injuste envers son client : "Aujourd'hui, sur le fondement d'extraits d'écoutes téléphoniques coupés, produits par Médiapart, dont nous ne connaissons pas l'auteur, le parquet a déposé une plainte et on l'incarcère pour une prétendue concertation qui aurait eu lieu il y a sept mois? Tout cela est ridicule et je dis que la justice sous pression n'est pas une bonne justice. Je trouve cela profondément injuste".

Une nouvelle audience doit avoir lieu d'ici trois jours et comme vous le révélait RTL, dès ce mardi 19 février, le président de la commission d'enquête parlementaire du Sénat, Philippe Bas veut saisir la justice pour faux témoignage. Alexandre Benalla aurait menti aux sénateurs notamment sur l'affaire de ses passeports diplomatiques et risque 5 ans de prison pour ce parjure.

