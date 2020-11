Rhône : des violences urbaines ont éclaté dans la banlieue lyonnaise cette nuit

publié le 10/11/2020 à 10:32

Dans la nuit de ce lundi 9 novembre à ce mardi 10, une série de violences urbaines ont eu lieu dans l'agglomération lyonnaise, dans le département du Rhône, a indiqué la Police nationale. Ainsi, des incidents ont été relevés à Bron, Rillieux-la-Pape, Vénissieux et Vaulx-en-Velin.

À Bron, dans le quartier du Terraillon, les pompiers ont été appelés vers 20h30 pour un incendie de véhicule. À leur arrivée, une quarantaine de personnes hostiles bloquaient le quartier. Lorsque les policiers sont intervenus, des tirs de mortiers et de projectiles ont eu lieu. Le calme est revenu vers 23 heures.





À Rillieux-la-Pape, les policiers sont intervenus pour un conflit de voisinage. Un véhicule de patrouille s'est rendu sur les lieux, un policier est monté, l'autre est resté dans la voiture sérigraphiée. Plusieurs cocktails Molotov ont été jetés en direction de la voiture qui a réussi à se dégager.



À Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, les pompiers et les policiers sont intervenus sur l'incendie d'une voiture et d'un scooter. À leur arrivée, un groupe d'individus hostiles a jeté des projectiles et cocktails Molotov.



Enfin, à Vaulx-en-Velin, des projectiles ont été jetés sur des bus en début de soirée. Une voiture de police s'est rendue sur les lieux et a essuyé à son tour des tirs de projectiles. Il n'y a pas eu d'interpellation.