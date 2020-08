publié le 17/08/2020 à 20:12

L’accident a eu lieu peu avant 18 heures sur l'avenue Viviani à Vénissieux (Rhône). Une moto transportant deux personnes et roulant à vive allure, a percuté une voiture. La collision s’est produite alors que le conducteur de la moto tentait de doubler la voiture.

Comme l’écrit Le Progrès, la violence du choc a alors éjecté le motard, âgé d’une trentaine d’années et sa passagère, âgée de 27 ans. Selon un témoin présent sur place, les deux victimes se seraient "encastrées dans une voiture stationnée un peu plus loin". Tous les deux en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, ils n’ont pas pu être ranimés et ont été déclarés morts sur les lieux de l’accident. Ils étaient tous deux originaires de Vénissieux.

Le conducteur de la voiture, d’une quarantaine d’années, s’en est tiré sans blessures. Il est cependant très choqué.