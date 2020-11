Compiègne : des policiers et pompiers pris à partie devant un lycée, un blessé

Des lycéens ont organisé ce lundi 9 novembre au matin un "blocus" devant le lycée Mireille Grenet, dans le sud de Compiègne (Oise). Des feux ont été allumés avec des palettes et dans des poubelles. Sur place à la mi-journée, le lycée porte encore les stigmates des événements. Des restes de poubelles calcinés jonchent la route et les grilles sont noircies par les flammes. Un pompier a été légèrement blessé à l'avant-bras par des tirs de mortier et une voiture de police a failli être renversée.

En effet, les pompiers et policiers ont été appelés pour éteindre les débuts d'incendie. Lorsqu'ils sont sortis de leurs véhicules, ils ont reçu des jets de pierre. Les policiers ont laissé leur véhicule : c'est là que des jeunes ont tenté de retourner la voiture avant d'en caillasser le pare-brise.

Pierre-Louis, élève de 1ère, décrit un "champ de bataille". "Il y avait moitié de gens du lycée et moitié de gens pas du lycée", estime-t-il au micro de RTL. "C'est plus honteux que marquant", estime-t-il. La préfecture de l'Oise a annoncé sur Twitter des "dégâts matériels importants et inadmissibles". Les forces de l'ordre ont procédé à "4 interpellations".

