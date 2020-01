Record de saisines de la police des polices en 2019

publié le 08/01/2020 à 18:00

Le nombre de saisines par la justice de l'IGPN, la police des polices, a bondi de plus de 20% en 2019 selon les informations recueillies par RTL. Près de 1.400 enquêtes judiciaires ont été confiées l'an dernier à ce service qui enquête sur les soupçons de fautes commises par des policiers en service. En 2018, 1.180 enquêtes judiciaires avaient été confiées à l'IGPN. Jamais un tel chiffre n'avait atteint.



Selon plusieurs sources, cette augmentation tient à plusieurs facteurs. Au premier rang, la violence devenue systématique lors des manifestations de "gilets jaunes" et qui déteint sur d'autres rassemblements, comme la constitution d'un "black bloc" lors de la marche pour le climat le 21 septembre et lors la manifestation contre la réforme des retraites le 5 décembre. Ces affrontements donnent lieu à des interpellations musclées et à l'usage plus fréquent des armes non létales par les policiers comme le LBD (lanceur de balle de défense).

Selon une source policière, les modes de contestation ont changé et les manifestants n'hésitent plus à s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Selon une source universitaire, les policiers eux-mêmes, soumis à une tension très fortes, ont plus tendance à s'affranchir des règles d'usage de leur matériel de maintien de l'ordre et manquent d'instructions fermes de leur hiérarchie.



Le nombre d'enquêtes concernant des homicides involontaires, à l'exemple de Cédric Chouviat, livreur à scooter décédé le 5 janvier, devrait lui être stable en 2019, autour d'une quinzaine.