publié le 07/06/2020 à 01:32

"C'est une période très très particulière. Je pense qu'on a fait n'importe quoi", dénonce d'emblée Éric Dudond-Moretti au sujet de la gestion de la justice durant la crise sanitaire. Invité sur le plateau de Laurent Ruquier ce samedi 6 juin pour présenter son spectacle Éric Dupond-Moretti à la barre, il s'est indigné des dérives de justice justifiées par le coronavirus.

"Face à l'urgence, la chancellerie a décidé, mais sans concertation avec les professionnels, en tous cas avec les avocats, qu'on pouvait maintenir une détention sans qu'un homme soit présenté à des juges. Depuis 1793, loi dite des suspects, on avait jamais vu ça", s'insurge l'avocat.

Il cite "un exemple extraordinaire à Marseille" où un prévenu, qui ne pouvait pas être présenté devant un tribunal, en raison du Covid-19, a été condamné à trois ans de prison sans avocat et sans être présenté à un juge. "On peut pas organiser de visioconférence, il n'est pas représenté par un avocat. Et en lisant le dossier, le tribunal correctionnel lui inflige trois ans d'emprisonnement. C'est monstrueux, du jamais vu", assure Éric Dupond-Moretti.

On colle trois ans ferme à un type qui peut pas se défendre Éric Dupond-Moretti sur ONPC. Partager la citation





Pour lui, cela veut dire "qu'on nie l'apport qu'un avocat peut emmener dans un dossier" et qu'"on se fou du contradictoire". "Sur la base de PV établis par la police, on colle trois ans ferme à un type qui peut pas se défendre, qui est pas là, et dont on n'entendra même pas le son de la voix", concut l'avocat avec indignation.

“Je pense qu’on a fait n’importe quoi » Eric Dupond-Moretti revient sur la gestion de la justice pendant le confinement #ONPC pic.twitter.com/OubPqawnmB — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) June 6, 2020