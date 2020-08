et AFP

publié le 07/08/2020 à 00:52

Après plusieurs heures de négociation avec les policiers du Raid, l'homme armé qui avait pris en otage six personnes au milieu de l'après-midi de ce jeudi 6 août dans une agence bancaire de la Bred du centre du Havre s'est rendu dans la soirée.



"Les otages sont libérés sains et saufs" a salué aussitôt le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. RTL révèle en exclusivité les images de l'interpellation du preneur d'otages par les policiers du Raid dans une vidéo prise par un témoin vers 22h50. Sur cette vidéo, on le voit avancer les mains en évidence vers les policiers en sortant de la banque.

Sans qu'on puisse entendre leurs échanges, on voit qu'une conversation a lieu entre le forcené et les hommes du Raid avant que l'un d'entre eux ne s'approche et saisisse le preneur d'otages par les bras en les tenant à l'arrière de l'homme qu'il va plaquer contre le mur de la banque.

DOCUMENT @RTLFrance : la vidéo de l’interpellation du preneur d’otage de la Bred du Havre prise par un témoin pour RTL #lehavre pic.twitter.com/y9U2NVrIjb — frederic veille (@fredveille) August 6, 2020

Les négociations du Raid ont abouti à la libération des derniers otages

L'homme, "seul" et "armé", selon la police, s'était retranché à 16h45 dans cette agence bancaire de la Bred située en plein centre du Havre, retenant six personnes. Une première personne, une femme, avait été libérée rapidement, puis une deuxième avant l'arrivée du Raid, un peu après 19h00. Les négociations menées par le Raid ont abouti à la libération des derniers otages au fil de la soirée.

L'auteur, âgé de 34 ans, est connu pour des antécédents psychiatriques, a indiqué une source proche de l'enquête. Il est également fiché au TAJ (Traitement d'antécédents judiciaires) pour enlèvement, séquestration et port d'arme.