publié le 17/07/2020 à 12:53

Piotr Pavelnski, l'activiste russe mis en cause dans l'affaire Griveaux, a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique, pourtant demandée par la justice. Son avocat, Maître Yassine Bouzrou, a informé franceinfo de cette décision, qualifiant l'expertise "d'obligation inutile et vexatoire."

Le 12 février 2020, des vidéos à caractère sexuel attribuées à Benjamin Griveaux sont publiées en ligne, un début de scandale qui pousse l'ancien porte-parole du gouvernement a retirer sa candidature pour la mairie de Paris deux jours plus tard.

Réfugié russe et "artiste" auto-décrit, Piotr Pavlenski revendique rapidement être à l'origine de cette diffusion. Le 19 février, il est mis en examen pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même."

Au cours de cette procédure, une juge d'instruction avait ordonné, le 6 juillet, que Piotr Pavlenski se soumette à une expertise psychiatrique avant le 15 juillet. Mais l’intéressé s'y est farouchement opposé, estimant que le recours à la psychiatrie était un moyen utilisé historiquement pour "nettoyer" ce qui "ne correspond pas à l'idéologie de l'État", et que la demande illustrait "la façon dont la science devient un instrument d'unification idéologique."