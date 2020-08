publié le 07/08/2020 à 07:26

Les négociations ont duré près de 6 heures. Jeudi 6 août en fin d'après-midi, une agence bancaire de la BRED située dans le centre-ville du Havre a été la cible d'un forcené menaçant de faire exploser les lieux. Le suspect de 34 ans a retenu 7 personnes et les a libérées une par une avant de se rendre en fin de soirée, aux alentours de 23 heures.

Manon habite juste à côté, et a tout vu. Le preneur d'otages "est sorti les mains en l'air, il était cagoulé et on ne voyait pas qui c'était. Il s'est rendu calmement, et portait le drapeau de l'Arabie Saoudite sur le dos", raconte cette Havraise. "Ensuite c'est allé très vite : les policiers l'ont menotté, puis emmené derrière la BRED, et je ne l'ai plus vu".

Cette habitante n'a vu qu'un seul des 7 otages, le dernier, sortir de la banque. "C'était un homme, il était chamboulé".

À écouter également dans ce journal

Liban - Hier à Beyrouth, 4 jours après la double explosion, Emmanuel Macron a témoigné son soutien au peuple libanais et réclamé un changement profond d'un pays.



Météo - Le thermomètre va continuer à grimper aujourd'hui. Ca va commencer sur le sud-ouest et les pays de la Loire, où il fera localement plus de 40 degrés notamment à Montauban, Bordeaux, Limoges ou Cognac. 45 départements sont en vigilance orange canicule, des Hauts-de-France à L'Ariège.



Football - C'est le grand soir pour l'OL. Le club français rencontre la Juve pour le match 8e de finale retour de la Ligue des champions. Lyon était sorti vainqueur 1 à 0 en match aller il y a 5 mois. Objectif ce soir : valider l'exploit pour son retour sur la scène internationale.