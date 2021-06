Pourquoi Frank Sinatra pensait que Marilyn Monroe avait été assassinée

publié le 03/06/2021 à 20:08

Cela fera 59 ans le 4 août 2021 que Marilyn Monroe est décédée des suites d'une overdose médicamenteuse. Cinq décennies que sa mort soulève de multiples questions. Plusieurs personnes, stars ou anonymes, sont persuadées que l'actrice a été assassinée.

C'est le cas de Frank Sinatra, comme le révèle son ancien agent,Tony Oppedisano, dans ses futures mémoires Sinatra and Me : In The Wee Small Hours. "Frank était sûr qu'elle a été assassinée et il n'a jamais abandonné cette idée", écrit Tony Oppedisano dans le livre qui paraîtra le 8 juin prochain aux États-Unis, comme le précise le média américain People.

Et pour le chanteur de My Way, Marilyn Monroe aurait été assassinée par un des membres de la famille Kennedy. Dans les années 60, elle a une liaison avec JFK et son frère Robert Kennedy. En 1962, une rumeur commence à enfler : Marilyn Monroe veut organiser une conférence et partager les détails de ses liaisons avec les Kennedy. "Frank est persuadé qu'elle n'aurait jamais raconté ses histoires avec les Kennedy, car elle avait toujours des sentiments pour Jack [JFK, ndlr]. Il était persuadé que si une conférence de presse n'avait pas été annoncée, elle aurait vécu beaucoup plus longtemps", avoue Tony Oppedisano.

Frank Sinatra a eu des confessions de certaines sources

Dans la suite de ses mémoires, Tony Oppedisano révèle que Mickey Rudin, l'avocat de Frank Sinatra, qui a également travaillé avec Marilyn Monroe, était lui aussi "persuadé" que l'actrice a été assassinée.

Plusieurs sources auraient d'ailleurs confié au chanteur la même histoire : "Elle a été tuée avec un suppositoire de Nembutal [un barbiturique, ndlr] et soit Robert [Kennedy] ou la mafia est impliqué". Cinq décennies plus tard, la mort de Marilyn Monroe reste inexpliquée. Ce qui est sûr, c'est que "Frank Sinatra a été hanté par sa disparition", conclut Tony Oppedisano en précisant que Sinatra et Monroe étaient "de très bons amis, mais pas des amants".