Chanteur, mafieux, tombeur... Qui était Frank Sinatra ?

publié le 14/01/2020 à 13:00

Avec notre invité Vincent Perrot on découvre l’incroyable destin du célèbre crooner américain Frank Sinatra. Les coulisses de ses plus grands succès, ses relations avec la mafia, ses nombreuses conquêtes féminines... On vous dévoile tous les secrets de celui que l’on surnommait « The Voice ».

Comment Frank Sinatra a-t-il découvert la chanson '' Comme d'habitude '' de Claude François ? Pourquoi a-t-il modifié les paroles dans l'adaptation américaine ? Dans quel milieu le crooner a-t-il grandi ? Connaissez-vous sa technique pour draguer les femmes ? Combien de fois s'est-il marié ?

Notre invité Vincent Perrot nous racontera également sa rencontre avec Frank Sinatra à New-York au milieu des années 90, et reviendra sur les liens étroits qu'entretenait le chanteur avec la mafia italienne de New-York, mais aussi avec le président de l'époque des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy.