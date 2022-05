Andy Warhol : sa fameuse "Marilyn" vendue au prix record de 195 millions de dollars

Le célèbre portrait de Marilyn Monroe présenté à New York le 21 mars 2022.

"Shot Sage Blue Marilyn", c'est le nom du portrait iconique de l'actrice Marilyn Monroe réalisé en 1964 par Andy Warhol. Dans la nuit de lundi à mardi 10 mai, la toile s'est arrachée à un prix record : 195 millions de dollars (un peu plus de 184 millions d'euros). Un montant jamais atteint pour une œuvre du XXe siècle.

L'engouement était tel que le commissaire priseur a même annoncé un prix de 100 milliards d'euros, avant de se reprendre. "Millions", s'est-il corrigé. À 170 millions, il tente de faire monter la température et le prix. "Il y a de la tension dans la pièce", dit il. Mais ça n'ira pas plus loin : 170 millions de dollars, soit 195 millions avec les taxes et les frais.

Pour réaliser ce tableau - deux ans seulement avant sa mort - Andy Warhol avait utilisé une photo originale du film Niagara, une œuvre qui symboliserait la star Marilyn, prisonnière de son image. Mais l'image de Marilyn Monroe ne surpasse pas celle du Christ. Le record absolu étant le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, vendu pour 450 millions de dollars.

