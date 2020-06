Frank Sinatra: "Les hommes l’admiraient, les femmes le désiraient"

publié le 12/06/2020 à 13:30

Dimanche prochain, le 14 juin, cela fera 22 ans que Frank Sinatra, "The Voice", nous a quitté. L'occasion pour Stéphane Bern de consacrer l'une des énigmes de son nouveau jeu à cet immense artiste, qui a vendu plus de 150 millions de disques en 56 ans de carrière.

Pour évoquer le souvenir du crooner américain, Stéphane s'entretient avec le journaliste Éric Neuhoff, auteur de Histoire de Frank (Fayard, 2003). "C'était quelqu'un que les hommes admiraient et que les femmes désiraient, il n'y avait aucune jalousie. Et je pense que ses disques auraient dû être remboursés par le planning familial, car beaucoup d'enfants ont été conçus en écoutant ses tubes" s'amuse l'auteur, avant d'aborder les aspects plus "sombres" de la personnalité de Sinatra: "Les journalistes étaient ses bêtes noires: tout au long de sa carrière il les a insulté, poursuivit, ses hommes de mains leur ont cassé la figure... il est même allé pisser sur la tombe d'un journaliste après sa mort !"

Autre moment fort de la vie de celui que l'on surnommait "Ol' Blue eyes": sa proximité avec John F. Kennedy, qui finira par se détourner du chanteur: "Ces deux là aimaient beaucoup les femmes et Sinatra fournissait des femmes à Kennedy. Quand ce dernier à été élu, Frank Sinatra s'est pris pour le roi du monde et il a imaginé qu'il serait ambassadeur au Vatican. C'est à ce moment là que la Maison Blanche lui a fermé la porte au nez..." Les femmes, la mafia, la politique, le show business... comme le dit très bien Éric Neuhoff: l'histoire de Frank Sinatra se confond parfaitement avec l'Histoire des États-Unis !

Énigme n°1

"C’est le nom d’un comédien devenu un des cinéastes les plus aimés et les plus populaires que j’aimerai vous faire deviner pour comme,cer cette émission.

Il est né à Paris d’un père violoniste et d’une mère critique d’art. Il fait mes études secondaires à Janson de Sailly où il cotoie des élèves qui ont pour nom Jean Dutour ou Maurice Siégel, le fondateur de VSD. Attiré par le théâtre, il entre au cours Simon puis au conservatoire où ses copains s’appellent Bernard Blier ou François Périer.

Jeune premier au théâtre, il entre comme sociétaire à la Comédie française alors qu’il a déjà réalisé 2 films. Ses débuts au Français seront, cela dit, marqués par une sorte de scandale. Il doit jouer dans Ruy Blas de Victor Hugo dans une mise en scène de Raymond mais il se trouve qu’une semaine avant la première, Robert Hirsh qui devait jouer Don Cesar abandonner la troupe en cours de route, et dénonce la responsabilité du jeune comédien dans son retrait. La rumeur ajoute que lorsqu’ils se sont croisés dans les couloirs de la maison de Molière, les deux acteurs ont aussi fait parler leurs poings.

Mais comme dirait le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik, à quelque chose malheur est bon. Cet épisode de Ruy Blas, en effet, cet acteur, devenu réalisateur, et quel réslisateur s’en servira quelques années plus tard pour détourner la pièce en comédie. Er cette fois le Salluste quil devait interpréter à la Comédie française prendra toute son importance. Il faut dire que c’est de Funès qui joue le rôle face à César alias Yves Montand…

Jele sens vous avez déjà deviné le nom de ce metteur en scène des comédies françaises dont le succès phénoménal ne se dément toujours pas, malgré les années qui passent.

Peut-être un dernier mot … Jeune premier il avait embrassé dans un film de Jean-Paul le Chanois, la sublissime Michèle Morgan. Le film s’appelait la Belle que voilà … C’était un titre prédestiné …



Qui est donc cet acteur et réalisateur ?"



Réponse : Gérard Oury.

Au téléphone : Danièle Thompson, auteure, avec Jean-Pierre Lavoignat, de Gérard Oury - Mon père, l'as des as (Éditions de la Martinière).

"Gérard Oury, mon père, l'as des as", de Danièle Thompson

Énigme n°2

"Allez. On va s’adresser à tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant, et aiment les contes. Car c’est un conte moderne que je vais tenter de vous faire découvrir …

C’est l’histoire d'un enfant. Il se prénomme Joseph. Joseph est lassé du monde des adultes… Un beau jour, alors qu’il est avec ses parents dans un magasin, il disparaît… Malgré les multiples appels , le petit garçon est introuvable.

En réalité, Joseph n’a pas vraiment disparu, il s’est juste caché dans le rayon jouet du magasin.

Il veut vivre parmi eux et fuir le monde des adultes.

En sortant de sa cachette et une fois le magasin fermé, il explique alors à quel point il trouve que « le monde des grands est bien trop petit, trop étriqué, trop riquiqui » et que tout ça « manque de pot, manque de po …ésie ».

L'histoire est racontée par une « voix de grand magasin », vous savez celle qui annonce les promotions. Ah oui, je vous ne l’ai pas encore dit, mais ce conte est conte musical

Nous voici donc embarqués dans la folle l’histoire d’un petit garçon entouré de jouets qui prennent vie à la nuit tombée…

À bord d’un train électrique, il va partir à la rencontre ces jouets, tous différents. Mais il faut faire attention, ils ne sont pas seuls, il y a les employés qui sont présents, notamment le gardien de nuit, mais pas seulement, il y a aussi l’homme de ménage … Bref, il faut faire gaffe.

Mais ce n’est pas le seul problème deJoseph. Il doit aussi résoudre un dilemme : que vaut-il mieux rester avec les jouets pour toujours au risque de faire pleurer ses parents, ou repartir mais quitter ses nouveaux amis. La question est cornélienne …

Pour faire vivre ce conte musical moderne, une pléiade de stars, ont prêté leurs voix aux différents personnages. L’album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires et fort de son succès le conte a été adapté en spectacle et deux autres CD ont vu le jour

Vous avez trouvé ? De quel conte s’agit-il ?"



Réponse : Le soldat rose.

Au téléphone : Pierre-Dominique Burgaud, l'auteur du conte musical.

La Troupe du Soldat Rose dans Le Grand Studio RTL

Énigme n°3

"Vous vous souvenez, dans le film Le Parrain, de ce crooner qui vient voir Don Corleone afin que celui-ci intercède en sa faveur ? « Johnny Fontane », c'est son nom, porte beau et ensorcelle les femmes de sa voix de velours, mais dans le bureau du chef mafieux, il implore à genoux qu'on l'aide à relancer sa carrière ! Et bien ce personnage (peu reluisant il faut le dire..) a été inspiré, dit-on, à Mario Puzo par la personnalité dont je vais vous parler dont vous devrez me donner le nom. Lui a bien existé évidemment et ses relations douteuses ne sont un secret pour personne. Seulement, derrière un micro il avait un talent fou et une classe folle, alors on lui pardonnait tout et tout le monde l'aimait…

Il faut dire qu’il voit le jour dans un contexte bien particulier. Ses parents sont d'origine italienne à une époque où les immigrés italiens sont assez mal considérés. Sa mère est sage femme et son père tient un bar, alimenté selon certains biographes, par de l'alcool de contrebande… De là datent sans doute ses premiers « contacts » avec la pègre. Sa vie durant, on le soupçonnera d'être soutenu par la mafia… ce qu'il niera cependant toujours farouchement !



A quinze ans seulement, il quitte l'école, bien décidé à devenir une star. Cela va prendre un peu de temps car à l'époque, ce sont encore les orchestres, les « big band », qui sont à l'honneur. Mais au début des années 40, lorsque l'Amérique entre en guerre, il se lance en solo le succès est immédiat ? Contraint de rester au pays à cause d'un tympan perforé, il réconforte les foules de sa voix suave et de son phrasé précis. Accompagné par l'essor de la télévision, il devient alors qu’il est encore jeune, une immense star, et le voici courtisé aussi bien par les plus belles actrices.. que par les candidats à la Maison Blanche !

Jusqu'en 1998, année de sa mort, sa carrière connaîtra des hauts et des bas. Il tombera dans les affres de la boisson et de la drogue.. mais il parviendra à s’en sortir. Aujourd'hui, avec plus de 150 millions de disques vendus, il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs du 20e siècle. Et savez-vous ce que cet indécrottable optimiste, qui résista à toutes les modes, a fait inscrire sur sa tombe ? « Le meilleur reste à venir »… élégant isn’t it ?"









La réponse : Frank Sinatra.

Au téléphone : Eric Neuhoff, auteur de Histoire de Frank (Fayard, 2003).

Frank Sinatra

Énigme n°4

"C’est un des plus prestigieux, des plus célèbres bâtiments religieux de France que je souhaiterai vous faire découvrir maintenant.

Ce bâtiment est édifié sur un lieu où, selon la légende, 100 ans avant notre ère, se trouvait une grotte occupée d’abord par les Druides , puis consacrée par les premiers chrétiens à la Vierge sur le point d’enfanter.

Cette légende gauloise, celle des Druides, deviendra tellement forte qu’elle sera reconnue par les autorités religieuses. Il existe d’ailleurs à l’intérieur de la crypte de cette c&thédrale puisque c’est d’une cathédrale qu’il s’agit, en, souvenir de cette grotte primitive, une chapelle nommée Notre Dame de sous terre.

Mais le lieu le plus ancien auprès duquel a été édifiée cette cathédrale, c’est un puits de plus de 30 mètres de profondeur qui fut un temps condamné par les autorités religieuses parce que les superstitions faisant de ses eaux des eaux miraculeuses, se multipliaient au grand dam des prêtres. Il ne fut rouvert qu’au début du siècle dernier.

En 1134, la ville dans laquelle est érigée cette cathédrale, prit feu. Ce fut l’occasion que saisit l’évèque Fulbert de faire construire une nouvelle façade. Mais un autre incendie ravage la ville à la fin du 12 eme siècle. Il faut donc reconstruire encore en partie au moins. Ce n’est qu’en 1260 que elle dut définitivement consacrée. On trouve donc dans son architecture à la fois des éléments romans comme la façade ouest avec ses deux tours alors que le portail sud est un chef d’œuvre de l’art gothique. Elle est d’ailleurs considérée comme la cathédrale gothique la plus représentative de cet art.

Si vous voulez qu’on résume cette construction, on pourrait dire ceci : la façade et l'une des flèches de la cathédrale datent du XIIe siècle, la seconde flèche du XVIe siècle sur une base du XIIe siècle, la nef et le chœur du XIIIe siècle … Vous voyez, c’est simple …

Elle est aussi la cathédrale qui compte le plus grand nombre de vitraux. Il y en a 176 représentant des saints ou des personnages bibliques. Et elle fut l’un des premiers monuments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Et depuis plus d’un millénaire, c’est un des lieux privilégiés de pèlerinage des croyants.



Quelle est cette cathédrale ?"







Réponse : La Cathédrale de Chartres.

Au téléphone : Philippe Gloaguen, cofondateur du Guide du routard.

L'intérieur de la cathédrale de Chartres le 10 septembre 2019