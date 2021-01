Frank Sinatra fait swinguer la chanson "Isn’t She Lovely" de Stevie Wonder

publié le 05/01/2021 à 10:12

On va écouter chanter Frank Sinatra. En 1978, le crooner avait stoppé l’enregistrement d’un album pour se consacrer du jour au lendemain à un projet qui l’excitait beaucoup plus : fêter ses 40 ans de carrière avec un triple album dans lequel il reprendrait des vieilles chansons, des morceaux des années 70, et des inédits. Le disque, qui est une des réalisations les plus ambitieuses de sa carrière, est sorti en 1980, il s’appelle Past Present Future…

Pour l’album Present enregistré à New York en août 1979, Sinatra a repris Billy Joel, George Harrison et la chanson Isn’t She Lovely de Stevie Wonder… Sa version n’avait pas été retenue sur le disque à l’époque, il a fallu attendre 16 ans pour qu’on la découvre enfin. Sinatra l’a glissée dans un coffret de 20 CD qui célébrait ses années au sein du label Reprise.



Stevie Wonder a écrit Isn’t She lovely (qu’on peut traduire par N’est-elle pas adorable) en 1975, pour célébrer la naissance de sa fille Aisha Morris, premier de ses 9 enfants… Aisha est devenue chanteuse, elle collabore souvent avec son papa… On trouve la chanson originale dans l’album majeur de Stevie Wonder Songs in the Key of Life paru en 76