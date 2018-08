Marilyn Monroe et Montgomery Clift dans "Les Désaxés"

Disparue il y a 56 ans, Marilyn Monroe continue toujours autant de fasciner. Une scène dénudée inédite de l'actrice et chanteuse américaine, décédée à l'âge de 36 ans, a été retrouvée. Selon le Daily Mail, cette dernière proviendrait du film Les Désaxés, réalisé par John Huston. Une révolution pour l’époque, puisque ce devait être la première scène nue d'une actrice américaine dans un long métrage.



La scène de 45 secondes, avait été coupée par le metteur en scène au montage du film, mais gardée par le producteur, Frank Taylor, dans son coffre-fort. Le réalisateur, John Huston, n'avait pas voulu garder cette scène, la trouvant inutile.

Après sa mort, en 1999, les images de cette scène inédite, on été conservées par son fils, Curtice Taylor. Interrogé par Charles Casillo, un auteur et scénariste américain, Curtice Taylor a ainsi expliqué : "La plupart du temps, les prises qui ne sont pas utilisées sont détruites. Mais mon père [Frank Taylor] a pensé qu'elles étaient si importantes et si révolutionnaires qu'il les a préservées".