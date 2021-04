Policière tuée à Rambouillet : "Il était fou", confie le père de l'auteur de l'attaque

et Cassandre Jeannin

publié le 28/04/2021 à 17:33

RTL a pu recueillir le témoignage du père de l'auteur de l'attaque de Rambouillet. À l'issue de sa garde à vue, l'homme de 72 ans, qui habitait avec son fils, est rentré mardi soir dans l'appartement qu'ils partageaient. Il est sorti libre et sans poursuite, après avoir été interrogé par les services antiterroristes. Fatigué, le septuagénaire, a fait part de son incompréhension.



Son fils, Jamel G, Tunisien de 36 ans, a assassiné vendredi 23 avril Stéphanie Monfermé, fonctionnaire du commissariat de Rambouillet. Des images pornographiques et pédopornographiques, mettant en scène des "personnes transsexuelles" et des "enfants mineurs", ont été retrouvées par les enquêteurs dans l'un de ses téléphones, selon nos informations. Le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, l'a décrit comme un individu à la fois radicalisé et en proie à des troubles de la personnalité.

"Il était fou, complètement. Je ne parle pas beaucoup avec lui sinon il va me tuer, confie le père de l'auteur de l'attaque. Il fume, il fume beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il a tué la dame. Ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Même si c'est mon fils, je m'en fous", a-t-il poursuivi.

Emmanuel Macron assistera, jeudi 29 avril, aux obsèques de la fonctionnaire de police. Pour l'instant, l'Élysée n'a pas précisé le lieu de la cérémonie. Après cette cérémonie privée, un hommage national sera organisé à Rambouillet vendredi matin à 10h30, présidé par Jean Castex.