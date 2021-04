Les infos de 18h - Attaque au couteau à Rambouillet : où en est l’enquête ?

publié le 24/04/2021 à 19:15

Depuis le meurtre d'une policière de 49 ans, à Rambouillet, dans les Yvelines, ce vendredi 23 avril, l'enquête se poursuit. Quatre personnes sont actuellement en garde-à-vue ; trois depuis vendredi soir, et une quatrième depuis ce samedi 24 avril, à la mi-journée. Toutes font partie de l'entourage de l'assaillant.

L'objectif : reconstruire le parcours de ce Tunisien de 36 ans, arrivé en France en 2009 et qui avait obtenu une carte de séjour, pour une durée d'un an, en décembre dernier. L'homme n'était pas dans les radars de la justice, aucun signe de radicalisation n'était connu. Des perquisitions vont être organisées et l'enquête va tâcher de déterminer si le trentenaire a agi, ou non, seul.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu une visite à l'époux de la victime, dans la boulangerie au sein de laquelle il travaille, ce samedi 24 avril. La veille, le chef de l'État a promis de ne "rien céder". La victime, une fonctionnaire de police, était mère de deux enfants.

À écouter également dans ce journal :

Disparition - Yves Rénier s'est éteint à l'âge de 78 ans, d'un malaise cardiaque, à son domicile de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.

Astronomie - La capsule Crew Dragon Endeavour de SpaceX, avec quatre astronautes à bord, dont le Français Thomas Pesquet, s'est amarrée ce samedi 24 avril à la station spatiale internationale. La mission va durer six mois.

Coronavirus - Le vaccin Johnson & Johnson est arrivé en France ce samedi 24 avril et les candidats à la vaccination sont nombreux, comme pour le vaccin Pfizer. Un vaccinodrome a été installé à Disneyland, pour administrer le vaccin Pfizer.