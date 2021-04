publié le 26/04/2021 à 18:45

Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées ce lundi 26 avril au soir devant l'hôtel de ville de Rambouillet (Yvelines), où la maire a pris la parole pour rendre hommage à Stéphanie, agente administrative de police qui a perdu la vie dans l'attaque perpétrée vendredi.

"Une flamme s'est éteinte dans le cœur de tous. Stéphanie a été lâchement assassinée dans l'exercice de ses fonctions parce qu'elle a consacré sa vie à celle des autres. On lui a ôté la sienne, si essentielle pour nous tous", a déclaré, émue, Véronique Matillon, la maire de Rambouillet.

Parmi la foule, nombreuse, beaucoup d'élus et beaucoup d'habitants de la commune. Cela faisait plus de 28 ans que Stéphanie travaillait à Rambouillet. Le parking de l'hôtel de ville était noir de monde, beaucoup souhaitaient être présents aujourd'hui. "C'était la plus gentille qui puisse exister, une personne comme on n'en fait plus", explique Martine, l'une de ses collègues.

Des rassemblements ont également eu lieu devant les commissariats et gendarmeries de France à l'appel de plusieurs syndicats. À Bordeaux une centaine de policiers se sont ainsi réunis devant le principal commissariat de la ville. "Aujourd'hui, parce qu'on est policier, on peut être tué en service. C'est horrible, inacceptable", estime Eric Marrocq, délégué syndicat Alliance.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Emmanuel Macron a esquissé ce lundi un calendrier de levée progressive des restrictions liées aux Covid-19. "Les terrasses, mi-mai, mais on ne peut pas rouvrir les restaurants fin mai ou en juin dans les départements où ça circule encore beaucoup", assure le chef de l'État, qui confirme des mesures différenciées selon les territoires, un déconfinement par étapes.

Union européenne - Les députés européens n'ont pas mis les pieds à Strasbourg depuis février 2020 et le début de la crise sanitaire. "Le président souhaite le retour des séances plénières à Strasbourg", selon la maire de la ville.

International - Les Italiens ont retrouvé ce lundi le chemin des salles obscures, entre autres. Bars, restaurants et pizzerias ont repris du service ainsi que les cinémas, fermés depuis six mois.