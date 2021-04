publié le 24/04/2021 à 12:44

Vendredi 23 avril, une fonctionnaire de police a été tuée par arme blanche à l'entrée du commissariat de Rambouillet, par un Tunisien de 36 ans qui a ensuite été abattu. Du côté de l'enquête, le Parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Des perquisitions ont été effectuées et trois personnes sont toujours en garde à vue. Quant à l'assaillant, on sait qu'il est né à Sousse en Tunisie, il a 36 ans, il est en France depuis 2009 et a obtenu une carte de séjour en décembre dernier.

RTL a pu joindre Rached, un ami tunisien de l'assaillant. "On était dans le même lycée, dans la même classe. Après, il est parti en France et quand je suis parti en France en 2011 je l'ai vu. On est sorti ensemble, on a bu ensemble, il était normal. Jamais il n'a parlé de religion, de l'Islam", dit-il.

Les deux hommes se sont croisés il y a un mois en Tunisie et son ami explique qu'il avait l'air perturbé. "Le 1er mars, je l'ai vu en Tunisie, il a changé complètement. Physiquement il a maigri, il a une barbe. Il ne parlait pas trop, il n'était pas normal. J'ai appris la nouvelle, c'était la surprise totale. J'essaie de comprendre pourquoi il est devenu comme ça. Une attaque au couteau, les gens qui font ça, ce sont des actes barbares", explique-t-il.

Une sécurité renforcée doit être mise en place de manière durable devant les commissariats et les gendarmeries.