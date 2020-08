Paris : 3 policiers gravement blessés à la barre de fer, l'agresseur neutralisé

et Thomas Prouteau

publié le 12/08/2020 à 17:45

Ce mercredi 12 août, en milieu d'après-midi, un marginal a agressé trois policiers dans le XIIIe arrondissement de Paris. L'homme, à moitié dénudé, avait été signalé par des riverains. Les policiers ont d'abord engagé le dialogue avec lui, d'après une source proche de l'enquête, contactée par RTL. L'agresseur a alors brandi une barre de fer et a frappé deux policiers, arrachant le doigt de l'un d'eux et touchant l'autre à la tête. Une agression révélée par franceinfo et confirmée par RTL.

L'individu s'est alors enfui à pied. Un autre équipage a tenté de l'interpeller. Il a de nouveau fait usage de sa barre de fer et aurait blessé un troisième policier à cette occasion. L'équipage a alors tiré à plusieurs reprises. Ainsi, l'agresseur a été neutralisé après avoir été touché à l'abdomen.

Les trois policiers sont blessés sérieusement. Ils ont été transférés à l'hôpital. L'agression a eu lieu rue Charles-Moreu, à proximité non loin de la Place d'Italie, dans le sud est de la capitale.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une autre enquête a été confiée à l'IGPN pour déterminer les circonstances des tirs des policiers.