Jura : un appel à témoins après une agression sexuelle sur une plage

publié le 12/08/2020 à 21:26

Une femme de 35 ans a été agressée sexuellement sur la plage de Parcey, au bord de la Loue, près de Dole (Jura), une agression qualifiée de "grave" par nos confrères. Les gendarmes sont à la recherche du coupable et ont lancé un appel à témoins pour retrouver le suspect, rapporte France 3.

L'homme recherché aurait une trentaine d'années et une forte corpulence, selon les informations des enquêteurs transmises à la chaîne de télévision locale. Il serait de type caucasien, avec des cheveux et une barbe "poivre et sel" et des yeux verts. Il portait un short noir ou bleu foncé lors de l'agression.

La victime a été agressée le 1er août après-midi entre 14h30 et 15 heures, sur la plage fréquentée mais non surveillée. Les services de la gendarmerie du Jura sont à la recherche d'informations à ce sujet. Vous pouvez les joindre au 03 84 35 86 00.