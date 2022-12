Nouveau pôle "cold cases" de la justice française : quel espoir pour les familles ?

Le sujet du jour. C’était une demande répétée et ancienne d’avocats, de magistrats et de familles de victimes ou de disparus à la recherche de réponse sur des crimes anciens et parfois oubliés dans les placards de certains tribunaux. La justice française a inauguré en 2022 au tribunal de Nanterre un pôle spécial pour s’attaquer à ces crimes non résolus, avec trois juges d’instruction entièrement dédiés à ces dossiers complexes.

Le travail a d’ores et déjà commencé avec les policiers de l’OCRVP et les gendarmes de la cellule Diane puisque plusieurs dizaines de dossiers dont certains très célèbres ont déjà rejoint le pôle cold case : victimes présumées de Michel Fourniret, du Grêlé, tuerie de Chevaline, disparus de l’Isère…

Pourquoi on en parle ? Comment les juges du pôle "cold cases" vont travailler ? Quel espoir pour les familles de victimes ou de disparus ? Quels moyens réels sont consacrés à ce nouvel outil judiciaire ? Est-ce que le pôle cold case tiendra ses promesses en 2023 ?

Citation. "C’est une victoire des familles de victimes qu’on accompagne parce que la question se posait déjà pour l’affaire Émile Louis et on avait toutes ces problématiques qui se posaient à nous, vis-à-vis des procureurs qui ne voulaient pas rouvrir les dossiers, des juges d’instruction qu’on n’arrivait pas à convaincre. Il a fallu plus de vingt ans, il a fallu l’affaire Fourniret, l’affaire du Grêlé, pourtant c’est fondamental parce que c’est un droit pour les familles d’avoir la vérité. Il me semble que le b.a-ba c’était des juges spécialisés", explique Corinne Herrmann, avocate spécialiste des "cold cases".



Autres invités : le commissaire divisionnaire Franck Dannerolle, chef de l'Office central de la répression des violences aux personnes (OCRVP), un des services d’enquête qui va travailler sur les "cold cases" et Guillaume Chièze, journaliste au service police-justice de RTL.

