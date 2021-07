En 2001, Michel Fourniret a déjà du sang sur les mains. Il a tué par moins de dix jeunes filles à ce moment-là, sans que personne ne soit remonté jusqu'à lui. Le tueur va même réussir à se faire embaucher comme professeur.

Malgré plusieurs condamnations pour agressions sur mineures, voyeurisme et violence, il réussit à être embauché dans une école de Saint-Hubert, en Belgique. Là-bas, il enseigne l'électromécanique, pendant deux mois comme professeur remplaçant. Le directeur de l'école est impressionné par le sérieux de Michel Fourniret.

Au début des années 2000, les casiers judiciaires ne sont pas centralisés à l'échelle européenne, en Belgique personne n'est donc au courant du passé judiciaire de Michel Fourniret. Et le meurtrier semble rechercher le contact avec les jeunes. Chaque année à Sart-Custinne, la petite ville de Belgique où il réside entre 1992 et 2003, il participe à une opération "Place aux enfants" où des adultes viennent expliquer leur métier aux bambins de la commune.

Surveillant de cantine dans une école primaire

En 2003, le tueur encouragé par son expérience de professeur se fait embaucher comme surveillant de cantine de l'école primaire de Gedinne. Là encore, il prend son rôle très au sérieux. Il aurait même dû encadrer le grand voyage scolaire de l'été. Mais fin juin 2003, quelques semaines avant le départ, le criminel est finalement arrêté par les autorités.

Pour en savoir plus sur le passé de Michel Fourniret, Le Nouveau Détective consacre un numéro spécial à "l'ogre des Ardennes". Le magazine réunit près de 100 pages d'enquête et de témoignages inédits sur le tueur de vierges.

Dans ce hors-série en 13 chapitres, Le Nouveau Détective retrace l'itinéraire de Michel Fourniret depuis son enfance à Sedan jusqu'aux dernières révélations sur ses crimes juste avant sa mort. Le magazine révèle également des faits méconnus sur l'affaire Fourniret : comment une cravate a sauvé la vie d'une des victimes de Fourniret ou bien comment l'"ogre" avait aménagé sa camionnette pour en faire un engin de mort.

