Au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'émotion est forte pour tous les Français. Ce monument qui brûle, c'est tout simplement le plus beau monument religieux français, le plus célèbre, le plus visité, celui qui impressionne toute l'Europe, qui est touché en son sein.



La cathédrale Notre-Dame de Paris parle particulièrement aux catholiques car c'est aussi le sanctuaire où repose la couronne d'épines attribuée au Christ mais en réalité, elle appartient à tous les Français. Notre-Dame est le grand témoin de l'Histoire de France et une part de l'âme française comme le moulin de Valmy, le tombeau de Napoléon ou encore Verdun.

C'est d'ailleurs sans doute pour cela que l'ensemble de la classe politique a accepté une trêve provisoire. L'émotion n'est pas seulement française mais aussi universelle, de par sa notoriété dans le monde entier mais aussi parce que les images de cette catastrophe en direct, avec la chute de la flèche et de la charpente, ont touché chacun, non sans émotion.