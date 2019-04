publié le 16/04/2019 à 18:27

Les dessinateurs du monde entier rendent hommage à Notre-Dame de Paris. Après que les images tragiques du monument emblématique en flammes ont fait le tour du monde, la cathédrale a reçu de nombreux hommages. Les dessinateurs et illustrateurs ont notamment pris leurs feutres et pinceaux pour signifier leur tristesse.



Parmi les dessins les plus partagés sur les réseaux sociaux, le croquis de Quasimodo enlaçant et pleurant sa cathédrale. Le gardien des tours issu de l'oeuvre de Victor Hugo est aussi le héros du dessinateur politique néerlandais Ruben L. Oppenheimer. Un dessin très fort où on distingue la silhouette du bossu de Notre-Dame au dessus de la cathédrale en feu surmonté d'une bulle : "Sanctuaire".

Parmi les autres illustrations marquantes, celle d'un illustrateur qui signe "TB". Il illustre Marianne portant son bonnet phrygien avec une cocarde bleu-blanc-rouge et serrant la cathédrale Notre-Dame de Paris dans ses bras en laissant couler une larme. Plantu dessine également dans le Monde Marianne, figure allégorique de la République française, portant en étendard le drapeau de Notre-Dame en feu en couleur bleu-blanc-rouge.

Ollune Cillimaleg, illustratrice de Fontainebleau, dessine quant à elle un cœur brisé rouge en filigrane sur le dessin de Notre-Dame pour représenter la blessure de tous les Français. Le symbole de tout un pays touché en plein cœur.