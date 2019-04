publié le 16/04/2019 à 18:24

La grande chanteuse américaine Barbara Hendricks connaît bien la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle y a livré une prestation qui restera dans l'histoire lorsqu'en 1996 elle a chanté le Libera Me de la messe des morts lors d'une célébration solennelle, le 11 janvier, en hommage au président François Mitterrand.



Celle qui est l'invitée d'honneur du Printemps de Bourges, qui vient tout juste de commencer, a raconté au micro de RTL sa réaction après l'incendie dévastateur de la cathédrale parisienne du 15 avril 2019.

"C'est une profonde tristesse. Je regardais hier, jusqu'à 22h30, après je ne pouvais plus, je ne pouvais plus... Trop d'émotions", raconte Barbara Hendricks. Ce que ça représente - ce n'est pas juste pour moi mais pour tout le monde - ce sont des années d'Histoire et de civilisation". Et la cantatrice de compléter, résolument optimiste : "Ce n'est pas une fin. C'est un début. C'est une continuation. Il faut lutter pour les choses pour les choses qui sont importantes".