publié le 16/04/2019 à 17:44

Les pompiers ont pu compter un soldat du feu robotique parmi leurs alliés. En effet, face à l'ampleur de l'incendie de la cathédrale, au moment où la flèche de Notre-Dame menaçait de s'effondrer, les soldats du feu se trouvant à l'intérieur ont été rappelés, selon le porte-parole des pompiers Gabriel Plus.



Un engin baptisé Colossus a alors pris leur place. Fabriqué par Shark Robotics, une entreprise de La Rochelle, ce drone terrestre prend les risques à la place des humains quand la situation devient trop dangereuse : éboulement, fuites de gaz, températures trop élevées...



Long d'1,60 mètre, monté sur chenilles, ce colosse de 500 kilos peut monter des escaliers, tracter jusqu'à deux tonnes et tenir en autonomie pendant 8 heures. "Il se veut totalement modulable", précise Cyril Kabbara, cofondateur de Shark Robotics.

Le robot en action

"Il peut effectuer plusieurs missions, comme éteindre le feu à distance, évacuer des blessés, apporter du matériel ou faire de la reconnaissance grâce à ses outils d'inspection vidéo et ses capteurs de gaz", ajoute-t-il, comme les vidéos suivantes le montrent. (la première à partir de 4'36").

> L'intervention des pompiers le 15 avril à Notre-Dame de Paris Crédit Image : Crédit : B.Moser/BSPP | Crédit Média : Crédit : Sapeurs-pompiers de Paris/D.Douhard | Date : 16/04/2019

Les pompiers aux commandes

Colossus ne remplace pas les pompiers, qui sont chargés de le piloter avec une télécommande. Lundi soir à la cathédrale Notre-Dame, les humains sont intervenus à l'intérieur pendant que la toiture brûlait, notamment pour sauver les œuvres, avant l'effondrement de la flèche.



"Vous pouvez l'engager là où l'homme peut aller mais où ce serait très dangereux, (...) comme lors de l'opération à Choisy-le-Roi il y a un an, lors d'un très gros feu de parking sur deux niveaux avec un rayonnement thermique très élevé, à plusieurs centaines de degrés", raconte Cyril Kabbara.



Colossus a d'ailleurs été conçu avec l'aide des sapeurs-pompiers, qui ont apporté leur retour d'expérience. Il est en service depuis deux ans à la brigade de Paris, et l'entreprise a aussi équipé Bordeaux, et remporté des marchés à Marseille et en Belgique.