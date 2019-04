publié le 16/04/2019 à 07:01

Il faudra sans doute des années avant de pouvoir à nouveau pénétrer à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. La cathédrale a été en proie à un violent incendie lundi 15 avril, qui a ravagé la toiture et la flèche de l'édifice.



Une page Facebook, baptisée 360 VISIO, propose à ses abonnés de visiter la cathédrale grâce à une photographie à 360 degrés. Avec votre souris dans la photo ci-dessous, vous pouvez ainsi vous promener dans le monument le plus visité d'Europe sans bouger de chez vous, et admirer le toit du bâtiment, parti en flammes dans ce terrible incendie.

La Fondation du patrimoine va lancer mardi une "collecte nationale" pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l'AFP. "Cette collecte sera accessible le mardi 16 avril à partir de midi sur le site www.fondation-patrimoine.org. Aucun frais ne sera prélevé. Tous les dons donneront lieu à l'émission d'un reçu fiscal", a-t-elle encore précisé.

Suivez notre édition spéciale consacrée à cet incendie à Notre-Dame de Paris.