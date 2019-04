publié le 16/04/2019 à 00:33

Ce lundi 15 avril 2019 restera dans toutes les mémoires. La cathédrale Notre-Dame de Paris, monument culturel le plus visité d'Europe, a été ravagé par les flammes après qu'un incendie s'est déclaré aux alentours de 18 heures. Si la charpente de bois qui soutenait la toiture, datant du début du XIIIe siècle, a été totalement détruite, tout comme la flèche de la cathédrale, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont été sauvées, a indiqué Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale.



Ces deux objets sont d'une extrême importance pour les catholiques. La couronne d'épines est, selon la croyance, celle que les soldats romains auraient posé sur la tête de Jésus pour se moquer de lui peu avant sa crucifixion. La Sainte Couronne est, sans doute, la plus précieuse et la plus vénérée des reliques conservées à Notre-Dame de Paris.

Constituée d’un cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus par des fils d’or, d’un diamètre de 21 centimètres, sur lequel se trouvaient les épines, elle est porteuse de plus de seize siècles de prière fervente de la Chrétienté. Depuis 1896, elle est conservée dans un tube de cristal et d’or.

La tunique de Saint-Louis fait également partie des Reliques de la Sainte Chapelle qui étaient conservées au Trésor de la Cathédrale Notre-Dame. Tous les premiers vendredis du mois, sous la garde des Chevaliers de l'Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, les Saintes Reliques étaient exposées à la vénération et à l'adoration des fidèles, devant le Maître-autel de la cathédrale.