Une pancarte demande "Justice pour Maëlys", le 28 août 2018, un an après la mort de l'enfant, tué par Nordahl Lelandais

et AFP

publié le 20/02/2019 à 14:03

Une cellule de la gendarmerie travaille à recouper le parcours de vie de Nordahl Lelandais et des disparitions non élucidées. Elle a identifié "une quarantaine" de dossiers criminels dans lesquels l'implication de Lelandais est examinée. L'ancien maître-chien de l'armée de terre est mis en examen dans quatre affaires.



Il est tout d'abord poursuivi pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo, huit ans. L'enfant a disparu le 27 août 2017 vers 03h du matin, lors d'un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Rapidement suspecté, ce célibataire alors âgé de 34 ans est mis en examen pour "enlèvement" le 3 septembre. Une trace d'ADN de Maëlys a été découverte dans sa voiture.

Le 30 novembre 2017, les photos d'une caméra montrent que le suspect est parti du mariage avec l'enfant et revenu sans elle. Il est alors mis en examen pour meurtre. Le 14 février 2018, après la découverte d'une tache de sang dans sa voiture, il admet avoir tué Maëlys "involontairement" et conduit les enquêteurs jusqu'à son corps, à Domessin (Savoie), près du domicile de ses parents.

Le caporal Noyer

A la mi-décembre 2017, l'examen minutieux des déplacements du téléphone portable de Nordahl Lelandais dans l'enquête sur la disparition de Maëlys révèle qu'il voyageait avec un jeune chasseur alpin, le caporal Arthur Noyer, 23 ans, lorsque ce dernier a disparu près de Chambéry, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017.



Après deux jours de garde à vue, Nordahl Lelandais est mis en examen pour assassinat le 20 décembre. L'analyse d'un crâne trouvé par un promeneur à Cruet, à vingt kilomètres de Chambéry le 7 septembre, a révélé en décembre qu'il s'agissait de celui du disparu. Le suspect admet alors l'avoir pris en stop mais nie toute implication dans sa mort. Le 29 mars 2018 cependant, conduit par les enquêteurs sur les lieux de la découverte des ossements, il reconnaît avoir tué le caporal Noyer. Il évoque une bagarre qui aurait entraîné une "chute" mortelle de la victime.

Agressions sexuelles

L'analyse des téléphones de Nordahl Lelandais fait naître le 6 juin 2018 un soupçon d'agression sexuelle sur une petite cousine de six ans, une semaine avant le meurtre de Maëlys. Une vidéo montre la fillette, qui était en week-end en famille chez les parents Lelandais à Domessin, subissant des attouchements d'une main qui pourrait appartenir à l'ancien militaire. Il est mis en examen pour agression sexuelle le 4 juillet.



Le 7 décembre, l'ancien militaire est mis en examen pour une autre agression sexuelle sur sa petite-cousine et filleule, âgée de quatre ans au moment des faits, commise au cours de l'été 2017 et qu'il avait également filmée. Il reconnaît en décembre 2018 ces deux agressions sexuelles.

Plainte d'une ex-compagne

Une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui" a par ailleurs été ouverte suite à la plainte d'une ex-compagne qui l'accuse d'avoir foncé sur elle en voiture, mi-juillet 2017. Il lui reprochait depuis des mois d'avoir mis fin à leur relation, après une liaison d'un an et demi.