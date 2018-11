Nordahl Lelandais, de disparition en disparitions

publié le 13/08/2018 à 14:30

L'été touche à sa fin. La famille de Araujo est invitée à un mariage le 26 août 2017. Les deux parents et leur petite fille de 8 ans, Maëlys, se rendent donc à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Mais la soirée tourne vite à l'angoisse. Dans la nuit, aux alentours de trois heures du matin, plus de trace de l'enfant parmi les 150 à 200 invités présents à la soirée.



La panique remplace l'insouciance de la fête. Les convives se mettent à chercher la petite en vain. Et une personne se fait particulièrement remarquer par son inactivité. Un homme en short attire l'attention. Il devient rapidement le principal suspect de la disparition de Maëlys.

Début septembre, il est mis en examen et placé en détention provisoire. Nordahl Lelandais y restera jusqu'à son procès, qui n'est pas encore programmé. Même s'il nie jusqu'au bout, que sa mère le défend, sa vérité finit par se confronter aux évidences. L'ancien militaire de 35 ans est contraint d'avouer en février mis devant les preuves apportées par les enquêteurs. Les "restes" de la petite sont retrouvés.

Il raconte alors qu'il l'a tuée d'une gifle. Là encore, sa version se confronte aux expertises. Maëlys aurait essuyé trois fractures, l'une "au niveau du crâne" et "deux autres au niveau de sa mâchoire", selon le rapport de l'autopsie. Pour le moment, le suspect numéro 1 n'a toujours pas raconté comment il a réellement tué Maëlys.



Il aura fallu beaucoup d'interrogatoires et de temps avant qu'il n'admette sa responsabilité. Entre temps, il a été mis en examen pour le meurtre de l'enfant en novembre.



Un mois plus tard, il est également soupçonné d'être responsable d'une autre disparition, qui remonte au printemps. Celle d'un jeune militaire, Arthur Noyer, disparu près de Chambéry. La mise en examen pour assassinat ne tarde pas.



Comme pour Maëlys, Nordahl Lelandais n'avoue rien d'un bloc. D'abord, il admet avoir pris le militaire en stop la nuit de sa disparition, niant toujours toute implication dans sa mort. Puis, fin mars, emmené sur les lieux des ossements de sa victime, il avoue l'avoir tué.

Deux disparitions dans la région élucidées avec un même coupable. Nordahl Lelandais est désormais sur les bouches de toutes les familles qui n'ont jamais retrouvé l'un des leurs. Une vingtaine d’entre elles ont fait des demandes de réouverture des enquêtes concernant leurs disparus.



Plusieurs mois plus tard, Nordahl Lelandais ne semble pas concerné par leurs cas. Mais la justice n'en a pas fini avec lui. Après les deux meurtres pour lesquels il est inculpé, une vidéo surgit.



Les images d'agressions sexuelles du suspect numéro 1 sur sa propre petite-cousine âgée de 6 ans n'ont pas laissé de doute au juge d'instruction. Le 4 juillet, il est à nouveau mis en examen, cette fois pour agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans.



Un mois après, les différentes enquêtes se poursuivent. Nordahl Lelandais est toujours en prison, en attendant ses procès futurs.