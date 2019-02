publié le 18/02/2019 à 05:30

Depuis la mort de la petite Maëlys, le nom de Nordahl Lelandais a été cité dans de nombreuses affaires. L'ancien maître-chien est-il un tueur en série ? S'il est déjà mis en examen pour deux meurtres, celui de Maëlys et d'Arthur Noyer, l'homme de 36 ans pourrait être impliqué dans d'autres dossiers criminels.



C'est la raison pour laquelle les gendarmes ont créé la cellule Ariane, au début de l'année 2018. Une manière d'enquêter sur le passé de Nordahl Lelandais mais aussi de réexaminer un certain nombre d'affaires non résolues à l'époque.

Et, après plus d’un an de travail, la cellule Ariane a terminé sa phase 1, qui consistait à trier pas moins de 900 dossiers où aucune réponse n'avait été trouvée jusqu'à présent. Des disparitions qui, potentiellement, pouvaient avoir un lien avec le meurtrier présumé.

Une quarantaine de dossiers retenus

Les gendarmes ont classé chacun de ces dossiers selon différents critères. D'abord, le lieu de disparition, plus ou moins éloigné de Domessin, en Savoie, là où vivait Nordahl Lelandais. Ils ont également pris en compte la date de disparition, l’âge et le sexe des victimes. Mais les enquêteurs ne se sont pas arrêtés là alors qu'ils se sont également basés sur des critères plus subjectifs, propres à leur sensibilité.



Selon nos informations, sur les 900 dossiers étudiés, une quarantaine sont toujours d'actualité et vont donc être rouverts. Cependant, le travail de la cellule Ariane est encore loin d'être terminée. Les gendarmes vont dorénavant entamer la phase 2, celle des recherches approfondies sur ces nombreux "cold case".