Les infos de 8h - Nord : un meurtre maquillé en accident de la route

publié le 15/02/2020 à 08:35

C'est la fin de plus d'un an d'investigations qui a permis aux enquêteurs d'établir qu'un meurtre avait été maquillé en accident de la route. Au départ, tout laissait pourtant pensé à un accident de la route après la découverte d'un corps, en pleine nuit, en bordure d'une départementale déserte, au mois de décembre 2018. Ces traces indiquent qu'un véhicule lui a roulé dessus et malgré les multiples fractures, les gendarmes ne s'arrêtent pas aux premières constatations.

C'est ce qu'explique le colonel Adrien Verron, commandant de la section de recherche de Lille : "Il a fallu de la vigilance et une certaine attention au détail pour se rendre compte que les blessures infligées à la victime ne résultaient pas d'un accident de la route", explique-t-il. Il ajoute que "les enquêteurs ont fait feu de tout bois dans ce dossier".

Après plus d'un an d'analyses téléphoniques et de recueils de témoignages, c'est finalement en suivant la piste d'un fourgon volé la même nuit du drame, à Dunkerque, que les gendarmes vont remonter la piste jusqu'à deux mineurs. Si le scénario est encore flou, ils auraient fait monter la victime dans leur véhicule, dérober sa carte bleue avant de le frapper à plusieurs reprises au crâne et d'abandonner son corps sur le bord de la départementale. Les deux adolescents ont été mis en examen puis placés en détention ce jeudi 13 février.

