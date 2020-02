publié le 14/02/2020 à 08:13

Une infirmière âgée de 30 ans a succombé à ses blessures ce jeudi 13 février après avoir été mortellement blessée à l'arme blanche par un patient d'une unité psychiatrique à Thouars (Deux-Sèvres). Devant l'établissement, l'émotion est encore très forte ce vendredi matin.

Depuis le parking, on peut voir de la lumière à plusieurs étages mais l'accès aux visiteurs est interdit. Un téléphone est mis à disposition dans l'entrée pour joindre un service. Ce drame insupportable illustre le manque de moyens dans les hôpitaux selon Bruno, un des collègues de la victime.

"C'est invraisemblable mais c'est arrivé", explique-t-il. "C'est pas de la haine, c'est de la rage. On aurait voulu que ça n'arrive jamais ces choses là. On va essayer de gérer nos émotions et on verra après. Comme dans tous les hôpitaux, aujourd'hui il y a des manifestations dans toute la France. Maintenant c'est au ministre de la Santé et au président de la République de faire les choses" a-t-il ajouté.

