publié le 15/02/2020 à 07:00

Benjamin Griveaux a présenté, le 13 février son programme pour les municipales à Paris. Le lendemain, il annonce dans une vidéo enregistrée qu'il abandonne la campagne, après la divulgation de vidéos à caractère sexuel le mettant en cause. En difficulté dans les sondages pour le scrutin parisien, la campagne du candidat La République En Marche ne prenait pas.

C'est un coup dur pour lui et pour la majorité. Benjamin Griveaux n’est pas n’importe qui dans le système Macron. Il en est même l’un des visages. Il a été l’un de ses premiers soutiens, puis le porte-parole du gouvernement. Autre point : l’élection se présentait déjà mal pour lui. Emmanuel Macron mise beaucoup sur la capitale où il a atteint des records à l'élection présidentielle comme aux élections européennes.



Renverser la très clivante Anne Hidalgo aurait pu être pour lui la victoire symbolique qui masque les difficultés de son mouvement à s’implanter dans le reste du pays. Mais la candidature dissidente de Cédric Villani et les problèmes d’image dont souffrait déjà Benjamin Griveaux avaient enlisé la campagne. Et le temps presse désormais. Qui va pouvoir le remplacer ?



Schiappa, Buzyn ou Burkli ?

Techniquement, pour se décider, LaREM a jusqu’au 27 février, date limite pour déposer une candidature. Politiquement, il est clair qu’il leur faudra aller plus vite. La campagne est lancée. Les candidats dans les arrondissements risquent de se trouver fragilisés. Chaque jour compte pour ne pas alimenter le feuilleton et laisser le champ libre à ses concurrents.



Beaucoup de noms circulent. Ceux, notamment, de la secrétaire d’État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Très politique, elle est déjà engagée dans la campagne, sur une liste dans le XIVe arrondissement. Celui aussi de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui avait un temps envisagé d’être candidate dans le XVe arrondissement. Mais la crise du coronavirus rend l’hypothèse peu probable.

Moins connue du grand public, la maire du IXe arrondissement, Delphine Burkli, venue de la droite mais ralliée à LaREM, fait figure de recours possible. Les discussions vont bon train et vont sûrement se poursuivre tout le weekend. Une première réunion est prévue à 14h au siège de LaREM.