Un tournant majeur dans le débat sur la fin de vie ? Le tribunal d'Angers a relaxé le lundi 2 mai un vétérinaire soupçonné d'avoir aidé un homme à mettre fin à ses jours, un ami atteint de la maladie de Charcot, maladie incurable. Il lui aurait rédigé de fausses ordonnances pour se procurer des produits léthaux. Le juge a retenu l'état de nécessité, une décision de justice inédite.

C'est la première fois que dans ce type de dossier un tribunal retient cet état de nécessité. L'article invoqué précise qu'une personne peut ne pas être responsable pénalement d'un délit ou d'un crime lorsque celui-ci est commis pour épargner quelqu'un d'un danger ou pour sauvegarder sa personne. C'est ce qu'a démontré l'avocat du vétérinaire.

Pour lui, ces fausses ordonnances fournies à son ami ont bel et bien permis à cet homme, lucide et constant dans ces choix, d'échapper au danger auquel il était exposé : une détérioration inexorable de son état, des souffrances d'une intensité particulièrement cruelles et une mort très douloureuse par asphyxie.

Emmanuel Macron - Pas moins de 450 invités sont attendus ce matin pour l'investiture du président de la République. La cérémonie se tiendra dans la salle des fêtes du palais présidentiel. Nicolas Sarkozy et François Hollande seront notamment présents.

Coupe de France - Après plus de 20 ans de disette, les Nantais ont la chance de remporter un trophée ce soir contre l'OGC Nice. Les supporters attendent ce moment depuis une éternité.

Législatives 2022 - Jean-Luc Mélenchon ne sera sans doute pas candidat aux élections législatives. Le leader des insoumis estime avoir la légitimité suffisante s'il devait être nommé Premier ministre.

