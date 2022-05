Samuel Moutoussamy a marqué le deuxième but Nantais contre Monaco.

Près de 80.000 spectateurs, dont 20.000 Niçois et 21.000 Nantais, l'ambiance sera très certainement au rendez-vous ce samedi 7 mai à l'occasion de la finale de la Coupe de France, à Saint-Denis. Les aiglons affrontent les canaris, deux anciennes gloires du football français à nouveau dans la lumière. La ferveur monte déjà chez les supporters nantais, qui voient l'occasion de mettre fin à 20 ans de disette.

Nantes en avait perdu l'habitude. Le dernier titre du club remonte à 21 ans. La dernière finale de coupe, perdue aux tirs aux but, se jouait en 2004. Ces années semblent être une éternité pour ce club qui depuis a même sombré en Ligue 2 pendant cinq longues saisons. Même si aujourd'hui les canaris ont perdu leur identité et leur savoir-faire, ce fameux jeu à la nantaise, les supporters sont toujours là, impatients de retrouver, ou de découvrir pour les plus jeunes, le frisson des grands évènements.

"Pour ceux qui ont déjà connu Nantes titré, ça va être quelque chose de beau. J'ai envie de voir ça aussi", témoigne un jeune supporter. "Le FC Nantes, avec le palmarès qu'ils ont, ce n'est pas une équipe pour la Ligue 2. On est revenu dans l'élite, il faut y rester", assure une autre. "C'était très long, cette finale il ne faut pas la rater parce qu'on n'est pas sûr d'en avoir d'ici quelques années. Ce qu'on veut, c'est vivre cette émotion là, la cerise sur le gâteau serait d'avoir la coupe à la fin", espère un fan nantais. Cette coupe serait aussi synonyme de retrouvailles européennes pour Nantes, 20 ans après son 100e et dernier match dans une épreuve continentale, le 19 mars 2002 en Ligue des champions face au Bayern Munich.

