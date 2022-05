Investiture d'Emmanuel Macron : ce que l’on sait du déroulement de la cérémonie

La première chose que l'on verra de l'investiture du président de la République samedi 7 mai est Emmanuel Macron qui descend de son bureau au premier étage de l'Élysée. Il traversera ensuite le vestibule d'honneur, en direction de la salle des fêtes. Le tout au son du premier mouvement de concerto pour hautbois de Haendel.

Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, rappellera qu’Emmanuel Macron a remporté l'élection avec 58,55% des voix. Il se verra présenter le collier de Grand Maitre de la Légion d’honneur, même s'il est déjà Grand maitre depuis 2017.

Emmanuel Macron fera ensuite un discours, sûrement une projection sur les 5 ans a venir, puis se rendra dans le jardin de l'Elysée où les honneurs militaires lui seront rendus. 21 coups de canons seront alors tirés. La cérémonie devrait durer entre 1h et une heure et demie.

Les invités à l'investiture

Il y aura entre 400 et 500 invités. Le Président a souhaité qu'il y ait des personnalités qui ont marqué son premier mandat. Il y aura donc des professionnels de santé, le président du Conseil scientifique, Jean François Delfraissy, ou encore la veuve du premier médecin décédé du coronavirus en France.

Ont également été invités des maires engagés dans le Grand Débat national, ou des sportifs comme le Boxeur Brahim Asloum. Du côté des personnalités politiques, on retrouve les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont accepté l'invitation. Tout comme les anciens Premier ministre Édouard Philippe et Manuels Valls. Tout le gouvernement actuel sera présent, aux côtés de la famille d'Emmanuel Macron.

La cérémonie sera plus sobre, moins longue qu'en 2017 et Emmanuel Macron ne fera aucune sortie présidentielle.

