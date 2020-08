publié le 25/08/2020 à 08:45

Il est rare qu'un meurtrier se rende de lui-même pour avouer son crile, et pourtant, dimanche 23 août, un homme de 50 ans s'est rendu dans une gendarmerie près de Perpignan. Il ne s'est pas accusé d'un assassinat, mais de quatre : celui de ses parents et de ses ex beau-parents.

Dimanche soir, les gendarmes du village de Pollestres, ont bien du mal à y croire : Thierry Cahuzac, un homme de 50 ans, vient de leur avouer les meurtres de ses parents et de ses ex beaux-parents. Les détails que l'homme livre sont crédibles, alors les gendarmes décident d'envoyer une patrouille aux domiciles des victimes potentielles.

Gendarmes et policiers découvrent les corps de ces deux couples, massacrés, à coups de couteau et de fusil. Le meurtrier raconte tout en détails : il a d'abord commencé samedi soir par ses parents à Perpignan, dans la maison même de son enfance. Puis, il est passé chez lui avant de prendre la route de la frontière, dimanche matin. Il s'est arrêté au Boulou, pour tuer les parents de son ex-épouse. Tout serait lié à un divorce très douloureux, il y a une dizaine d'années, et à la perte de la garde de ses enfants.

Thierry Cahuzac n'a pas livré le mobile précis de ce quadruple homicide, mais il a reconnu avoir méticuleusement préparé cette tuerie. Il n'a pas d'antécédents psychiatriques, mais il se serait montré très violent à l'égard de son ex-femme au moment de la séparation. Il sera présenté ce mardi 25 août au parquet de Perpignan.

