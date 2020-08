Estelle Mouzin : les habitants de Guermantes encore traumatisés par l’affaire

publié le 22/08/2020 à 13:40

Alors que des traces ADN partielles d'Estelle Mouzin ont été retrouvées sur un matelas dans un maison de la sœur de Michel Fourniret, les habitants de la commune de Guermantes, en Seine-et-Marne, restent encore profondément marqués par sa disparition.

"C'est horrible, tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde a essayé de chercher dans tous les coins. Mes enfants et mon mari ont participé aussi. Moi je ne pouvais pas parce que ça me faisait un pincement au cœur. Ça me faisait mal de savoir qu'un enfant avait disparu dans notre village", confie une habitant de Guermantes, où vivait Estelle Mouzin.

La riveraine ne comprend pas que l'on puisse s'en prendre à des enfants. "Je trouve ça horrible, c'est de la faiblesse", s'insurge l'habitante. Elle espère que cette affaire va aboutir et que les parents "vont réussir à faire le deuil en retrouvant le corps". "On est tous avec eux", martèle-t-elle avec émotion.