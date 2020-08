Présidentielle américaine : Trump investi par le Parti républicain

et AFP

publié le 24/08/2020 à 18:15

Sans surprise, les quelque 330 délégués du Grand Old Party réunis à Charlotte, en Caroline du Nord, ont désigné Donald Trump comme leur candidat, au premier jour de la convention républicaine le lundi 24 août. Le président américain doit se rendre sur place dans la journée.

Un par un, les représentants républicains de chacun des 50 États américains ont, en commençant dans l'ordre alphabétique par l'Alabama, annoncé leur soutien au président. Le seuil des 1.276 voix nécessaires pour décrocher la nomination a été franchi peu après midi.



Mike Pence, son vice-président, a lui aussi été reconduit par son parti un peu plus tôt dans la journée comme candidat à la vice-présidence. Le président est donc candidat à sa propre succession et affrontera Joe Biden, le candidat démocrate et sa colistière, Kamala Harris.

Dans un tweet envoyé depuis Air Force One, Donald Trump s'est indigné que CNN et MSNBC ne retransmettent pas en direct ce vote État par État. "Fake News!", a-t-il lancé. "Voilà contre quoi le parti républicain doit se battre", a-t-il ajouté.