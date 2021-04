publié le 26/04/2021 à 08:15

À Paris et dans toute la France, des milliers de personnes ont manifesté dimanche 25 avril pour dénoncer l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi, cette retraitée juive tuée en 2017. La Cour de Cassation a confirmé le caractère antisémite du crime, mais elle a également acté l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Au moment du drame, l'homme était en pleine bouffée délirante après avoir consommé du cannabis. Pour Nicolas Dupont Aignan, il y a là un vide juridique à combler.

"Il faut peut-être préciser la loi : il y a une irresponsabilité pénale pour les fous, mais là, il ne s'agit pas du tout de ça" dans cette affaire. "Il s'agit d'une extrapolation sur un individu qui avait pris du cannabis. Si on continue comme ça, cela veut dire que le cannabis et l'alcool deviendront des excuses à des tueries", déplore le président de Debout la France.

À noter qu'un projet de loi sera présenté fin mai pour que ce type de situation soit pris en compte. Mais Céline Parisot n'est guère convaincue. "Je ne vois pas très bien où est le vide juridique", observe la présidente de l'Union Syndicale des Magistrats.

"On peut imaginer que" la consommation de stupéfiants devienne "une circonstance aggravante pour un meurtre", explique-t-elle. "Néanmoins, à partir du moment où la consommation de drogues engendre un état dans lequel vous n'avez plus aucune conscience de ce que vous faites, je ne vois pas comment on va pouvoir juger ces personnes", a-t-elle poursuivi.

