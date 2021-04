publié le 25/04/2021 à 18:29

C'est une première : Eddy Mitchell et Laurent Gerra vont partager la scène, le temps d'une soirée. Ce spectacle entre humour et chanson s'appellera À crédit et en stéréo sera diffusé en direct et en streaming le 27 mai prochain. La billetterie ouvre ce lundi 26 avril et le billet est à 29,90 euros.

Des duos surprise, des sketches, de l'humour rythmeront la soirée inédite. Eddy Mitchell reprendra aussi 18 morceaux de son répertoire. Les deux artistes télétravaillent depuis quelques jours sur ce concert événement. Ils ont commencé à écrire des saynètes et des transitions. Ce spectacle atypique sera scénarisé car il mélangera duos surprise, sketches et humour. "Je tournais un film et je savais que Laurent était à Lyon, donc on s'est appelés, on a dîné ensemble. Et donc c'est venu de là entre la poire et le fromage comme on dit", explique Eddy Mitchell.

"On va chanter et Laurent nous fera ses imitations", ajoute-t-il. "On avait envie de se retrouver. Il y aura un bar et surtout un barman de talent, parce que c'est Chicandier qui le sera. Il va nous relancer sur pas mal de choses", décrit Laurent Gerra. "Ce sera très écrit, mais on va laisser place à l'improvisation, on se connaît assez avec Eddy pour rebondir sur certaines choses", explique-t-il encore.

Eddy Mitchell et Laurent Gerra seront en spectacle en streaming et en direct le 27 mai prochain Crédit : B96

Rendez-vous le 27 mai dès 21h

Cette fois, ce sera en direct et en streaming sur Internet. Les abonnés à MyCanal pourront aussi le voir sur leur plateforme. Il faudra payer 29 euros pour recevoir un lien sécurisé qui permettra d'assister au concert dès 21h le jeudi 27 mai. Laurent Gerra espère que ce spectacle pourrait donner naissance à une résidence parisienne pour les deux artistes, mais "ce doit être un choix commun. On va déjà faire cette soirée-là et peut-être qu'on aura d'autres occasions. On peut rêver, Eddy a raison".

Eddy Mitchell prépare un nouvel album pour 2021

Eddy Mitchell prépare un nouvel album qu'il va enregistrer au mois de juin prochain "il a été retardé plusieurs fois à cause de la Covid. Je chante avec un masque donc ce n'est pas évident (...) Comme je fais venir les musiciens américains en France, ce n'est pas évident, donc au mois de juin, je pense qu'on va pouvoir le faire et souffler".

"Il va falloir que je révise mon anglais quand même (...) Ce sera un disque avec une connotation country", précise l'artiste qui a écrit les chansons il y a plus d'un an. "Je suis en train de peaufiner", conclut Eddy Mitchell. Il révèle aussi avoir été vacciné contre le coronavirus "des deux doses et je suis serein pour les prochains mois".