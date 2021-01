publié le 12/01/2021 à 08:10

C'était il y a deux ans jour pour jour : une explosion au gaz rue de Trévise à Paris faisait quatre morts et des dizaines de blessés. 400 personnes avaient alors perdu leur logement. Aujourd'hui, la plupart des victimes attendent toujours d'être indemnisées. Plus d'une centaine d'entre elles ont décidé d'assigner le distributeur de gaz GRdF devant la justice pour obtenir réparation. Parmi elles, Ameroche Tahir-Kaci, qui travaillait dans les deux hôtels soufflés par l'explosion. Il a 54 ans et aujourd'hui il ne peut plus travailler.

"Je dois expliquer pourquoi on a passé un mois et demi à l'hôpital, pourquoi j'ai été éventré, pourquoi j'ai perdu trois de mes intestins, pourquoi j'ai été opéré de l'estomac... Cela fait déjà trois expertises médicales que je passe", déplore Ameroche qui rappelle que l'enquête a déjà duré plus de huit mois.

"Je suis handicapé à 80% et c'est à moi de justifier à chaque fois pendant deux ans pour qu'on puisse m'indemniser. Je ne pensais pas en arriver-là. Je suis en colère et tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Les victimes, on tourne en rond !", lance-t-il.

Ameroche Tahir-Kaci Crédit : RTL

