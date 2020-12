Explosion à Nashville : où en est l'enquête ?

publié le 26/12/2020 à 19:14

Il s'agirait d'une attaque intentionnelle selon la police américaine, mais l'intention, elle, reste bien mystérieuse. Aux États-Unis, l'incompréhension domine toujours au lendemain de l'explosion d'un camping-car dans le centre de Nashville. Les enquêteurs ont lancé un appel à témoins ce samedi. Ils ne savent toujours pas s'il y avait ou non quelqu'un à bord du véhicule au moment de l'explosion.



La chasse à l’homme a commencé dans le Tennessee. Plus de 250.000 euros (300.000 dollars) ont été offerts depuis hier par des entreprises et des particuliers pour financer toute information qui permettrait de retrouver la piste du ou des auteurs de l’explosion. En parallèle, les enquêteurs essayent de déterminer s’il y avait une personne à l’intérieur du camping-car au moment de la déflagration, car des restes de tissus humains ont été retrouvés près du véhicule calciné.



Enfin, la sécurité reste en état d’alerte maximale alors que les communications sont toujours fortement perturbées autour de Nashville. En cause, un feu qui a repris dans le bâtiment d’un opérateur cette nuit. Pendant que les techniciens étaient à pied d’œuvre pour réparer les serveurs endommagés, des milliers de ligne sont encore coupées. Et alors que les transmissions de l’aéroport sont parfois en dérangement, l’espace aérien au-dessus de Nashville a été restreint pour prévenir tout risque d’attaque.